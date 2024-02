JM AB Aktie: Keine Panik!

Die Aktie von Jm wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Kommunikation im Netz, die die Stimmung und das Interesse der Anleger widerspiegelt. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im üblichen Rahmen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 150,2 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 164,6 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jm liegt bei 61,46, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jm diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Neutral".