JMD Properties Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Stella Diagnostics ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 0,09 USD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0333 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -63 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,06 USD, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -44,5 Prozent aufweist und auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den Diskussionen der Anleger wurden in letzter Zeit weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stella Diagnostics thematisiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, steht bei Stella Diagnostics bei 65,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 55,13 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" anhand des RSI.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung für Stella Diagnostics gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Stella Diagnostics, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.