Miramar, Florida (ots/PRNewswire) -Die M6 Luxe-Lautsprecher und -Subwoofer wurden für moderne Yachten entwickelt und bieten eine überzeugende Kombination aus erstklassiger Audioleistung und luxuriösem Aussehen.JL Audio (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660053-1&h=3369874684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660053-1%26h%3D212899191%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jlaudio.com%252F%26a%3DJL%2BAudio&a=JL+Audio), Hersteller von Hochleistungs-Marine-Audiosystemen, gibt bekannt, dass er die M6 Luxe-Serie an Ultra-Hochleistungs-Schiffslautsprechern und -Subwoofern in Europa auf den Markt bringen wird. Die M6 Luxe-Lautsprecher wurden speziell für die schlichte Ästhetik moderner Yachten und anderer Luxusboote entwickelt.„Nach ihrer offiziellen Veröffentlichung im Jahr 2019 war die M6-Serie von JL Audio mit ihren Premium-Marine-Lautsprechern und Subwoofern ein sofortiger Erfolg in der Bootsbranche, und heute sind diese Lautsprecher ab Werk in Booten von Dutzenden bekannter Hersteller eingebaut", so Silvio Pupino, Vice President, International Sales bei JL Audio. „Luxe setzt den etablierten Maßstab für Leistung, der durch unsere M6-Serie gesetzt wurde, in den gehobenen Bereich und bietet Yachtbesitzern eine unübertroffene Kombination aus Stil und Audio-Leistung."Wie alle M6-Marine-Lautsprecher und -Subwoofer von JL Audio werden auch die neuen Luxe-Gitterversionen mit den fortschrittlichen Design- und Fertigungsverfahren von JL Audio im Werk in Miramar in Florida hergestellt. Darüber hinaus werden die M6 Luxe-Lautsprecher aus streng getesteten, für die Schifffahrt geeigneten Materialien hergestellt, die nachweislich UV- und Salzwasserbeständigkeit aufweisen und die internationalen ASTM-Teststandards sogar übertreffen.Vollständige Serie an M6 Luxe-Lautsprechern und -SubwoofernDie M6 Luxe-Lautsprecher werden für 6,5- (165 mm), 7,7- (196 mm) und 8,8-Zoll (224 mm) große Koaxial-M6-Lautsprecher sowie für 8- (200 mm) und 10-Zoll (250 mm) große M6-Subwoofer erhältlich sein. Alle Modelle bieten ein schlankes, bündiges Erscheinungsbild, das sich nahtlos in das elegante Design der modernen Yachten von heute einfügt.M6-650X-L-GwGw 6,5-Zoll (165 mm) Marine-Koaxial-Lautsprecher mit WhiteLuxe-Gitter und 0,80-Zoll (20 mm) Seidenkalotten-Hochtöner undechter 2-Wege-Weiche im Chassis des Tieftöners; 75 Watt RMSM6-770X-L-GwGw 7,7-Zoll (196 mm) Marine-Koaxial-Lautsprecher mit weißemLuxe-Gitter und 1,0-Zoll (20 mm) Seidenkalotten-Hochtöner undechter 2-Wege-Weiche im Chassis des Tieftöners; 100 Watt RMSM6-880X-L-GwGw 8,8-Zoll (224 mm) Marine-Koaxial-Lautsprecher mit weißemLuxe-Gitter und 1,25-Zoll (32 mm) Seidenkalotten-Hochtöner undechter 2-Wege-Weiche, im Chassis des Tieftöners; 125 Watt RMSM6-8IB-L-GwGw-4 8-Zoll (200 mm) Marine-Subwoofer-Treiber, weißes Luxe-Gitter;4 Ohm, 200 Watt RMSM6-10IB-L-GwGw-4 8-Zoll (200 mm) Marine-Subwoofer-Treiber, weißes Luxe-Gitter;4 Ohm, 200 Watt RMSDie M6 Luxe-Lautsprecher und -Subwoofer sind ab sofort bei autorisierten JL Audio-Händlern erhältlich.Hier geht es zur vollständigen Pressemappe mit Fotos. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660053-1&h=111665657&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660053-1%26h%3D1903657798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjlaudio.widencollective.com%252Fc%252Fbwqvhr5j%26a%3DClick%2Bhere%2Bfor%2Bthe%2Bpress%2Bkit%252C%2Bcomplete%2Bwith%2Bphotos.&a=Hier+geht+es+zur+vollst%C3%A4ndigen+Pressemappe+mit+Fotos.)Informationen zu JL Audio: Geleitet von der Philosophie, dass großartiger Klang einen echten Wert hat, entwickelt JL Audio innovative Produkte, die das Klangerlebnis unterwegs, zu Hause und im Studio verbessern. JL Audio hat sich der einzigartigen Technik und der hochwertigen Fertigung verschrieben und betreibt in den USA drei technische Einrichtungen. Viele seiner Heim-, Auto- und Schiffslautsprecher werden in der Fabrik in Miramar, Florida, USA, hergestellt, wobei die Bauteile aus dem internationalen Liefernetzwerk des Unternehmens bezogen werden. Weitere Informationen finden Sie auf jlaudio.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook oder Twitter.bfischer@jlaudio.comMedienkontakt:Bryatt FischerJL Audio Telefon: (954) 443-1100, Durchwahl 2236bfischer@jlaudio.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/789848/JL_Audio_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jl-audio-kundigt-m6-luxe-lautsprecher-und--subwoofer-fur-europa-an-301637707.htmlOriginal-Content von: JL Audio, übermittelt durch news aktuell