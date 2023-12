JLM Couture-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Jlm Couture hat sich in den letzten Tagen weiterentwickelt und verschiedene Analyseindikatoren liefern unterschiedliche Einschätzungen.

Der gleitende Durchschnittskurs der Jlm Couture liegt derzeit bei 0,77 USD, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,01 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -98,7 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was zu einem Abstand von -50 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 100 liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung rund um Jlm Couture in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Jlm Couture. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Jlm Couture bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.