JLM Couture Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jlm Couture diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jlm Couture derzeit bei 0,8 USD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs 0,01 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -98,75 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was zu einem Abstand von -50 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Jlm Couture haben in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien haben sich nicht signifikant verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Jlm Couture in diesem Bereich daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Jlm Couture derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft eingestuft, sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-Zeitraum. Daher resultiert auch hier eine Einstufung von "Schlecht" im RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Tendenz für die Aktie von Jlm Couture.