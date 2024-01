JH Educational Technology Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinnacle Financial":

Die Jh Educational-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,99 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,71 HKD, was einem Unterschied von -28,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,73 HKD liegt nah am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,06, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jh Educational.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Diskussionen in sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jh Educational daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Jh Educational diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.