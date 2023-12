JGC Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Die aktuelle KGV für Jgc beträgt 18. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen", die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, wird deutlich, dass Jgc aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Jgc-Aktie ein Durchschnitt von 1753,25 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1588 JPY, was einem Unterschied von -9,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1795,63 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -11,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jgc-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Jgc neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass hinsichtlich der Stimmung Jgc als "Neutral" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jgc mit -6,29 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Bauwesen"-Branche von 27,08 Prozent, liegt die Rendite von Jgc mit 33,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.