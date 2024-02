JGC Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "JGC":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei zeigt der RSI an, ob ein Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer oder Kursgewinne erfahren könnte. Bei Jgc wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 98,12 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,21, dass Jgc überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Jgc zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Jgc ist indes kaum vorhanden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jgc-Aktie sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1756,41 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1380 JPY liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1651,76 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jgc somit auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jgc mit aktuell 2,37 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent auf. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig anzumerken, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.