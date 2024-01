JGC Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "JGC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jgc liegt derzeit bei 17,56, was 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen (23) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Jgc eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,84 Prozent zur "Bauwesen"-Branche und einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte die Jgc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,06 Prozent, was 28,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 28,5 Prozent, wobei Jgc aktuell 32,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Jgc festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Jgc daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.