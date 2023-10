JEADV-Studie zeigt: Stigmatisierung ist eine der Hauptfolgen von Hautkrankheiten in Europa

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) -The Burden of Skin Disease in Europe, eine groß angelegte europaweite Studie, in der 19,015 Personen mit verschiedenen Hautkrankheiten untersucht wurden, hat die enorme psychische Belastung des Lebens mit einer Krankheit aufgedeckt.Zu den in der Studie untersuchten Krankheiten, die heute im Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV) veröffentlicht wurden, gehören Akne, atopische Dermatitis, Alopezie, Psoriasis und sexuell übertragbare Krankheiten (STDs).88 % der Patienten mit einer Hauterkrankung empfanden ihre Krankheit im Privatleben als peinlich, und 83 % gaben an, dass dies auch für ihr Berufsleben gilt. Darüber hinaus gaben fast 25 % an, ihre berufliche Tätigkeit aufgrund ihrer Erkrankung geändert zu haben, wobei das Berufsleben besonders bei Patienten mit Akne (48 %) und Urtikaria (60 %) beeinträchtigt war.Frühere Ergebnisse der Studie zeigen, dass fast die Hälfte der erwachsenen europäischen Bevölkerung angab, mindestens eine dermatologische Erkrankung zu haben. Die Prävalenz von Hautkrankheiten dürfte deutlich höher sein, da 40 % der Hautkrebsfälle und STD-Diagnosen bei der ersten Konsultation unerkannt bleiben.Prof. Marie-Aleth Richard, Hauptautorin der Studie, kommentiert: „Diese Studie zeigt die alarmierende psychosoziale Herausforderung auf, mit denen Menschen mit Hautkrankheiten konfrontiert sind, und unterstreicht die Notwendigkeit, Patienten psychologische Unterstützung zu bieten und die Stigmatisierung, die Patienten in ihrem privaten und beruflichen Leben erleiden, zu mildern. Diese weit verbreiteten Krankheiten haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die psychische Gesundheit und beeinträchtigen die Lebensqualität der Patienten erheblich."Trotz ihrer hohen Prävalenz und ihrer psychischen und physischen Auswirkungen finden Hautkrankheiten in der Politik, Forschung und Finanzierung nur wenig Beachtung. Der Weg der Patienten ist häufig komplex, und viele vermeiden Arztbesuche, was dazu beiträgt, dass die tatsächliche Belastung unterschätzt wird.„Hautkrankheiten werden systematisch unterschätzt, und es wurden nur wenige Maßnahmen zur Bekämpfung der damit verbundenen Stigmatisierung veröffentlicht", fügt Prof. Myrto Trakatelli, Vorsitzender der EADV-Arbeitsgruppe für Interessenvertretung, hinzu. „Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um das Bewusstsein für die Auswirkungen von Hautkrankheiten auf den Einzelnen, die Wirtschaft und die Gesellschaft zu schärfen und dafür zu sorgen, dass die Patienten die ganzheitliche Betreuung erhalten, die sie benötigen, einschließlich der Unterstützung für die psychische Gesundheit. Die Beseitigung der Stigmatisierung im gesamten Bereich ist von größter Bedeutung, um das Leben der vielen Patienten, die mit Hautkrankheiten leben, wirklich zu verbessern, daher fordern wir die politischen Entscheidungsträger auf, konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl die physische als auch die psychische Belastung durch Hautkrankheiten anzugehen."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jeadv-studie-zeigt-stigmatisierung-ist-eine-der-hauptfolgen-von-hautkrankheiten-in-europa-301947747.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren,wenden Sie sich bitte an press@eadv.org,Luke Paskins,+44 208 154 6393Original-Content von: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), übermittelt durch news aktuell