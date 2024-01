JD.com, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Jd beträgt das aktuelle KGV 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Jd bei 33,22 USD liegt. Da der Aktienkurs derzeit bei 28,89 USD liegt, weist die Aktie somit einen Abstand von -13,03 Prozent auf und erhält die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,76 USD, was einer Differenz von +7,96 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Jd derzeit 2, was eine negative Differenz von -1,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" bedeutet. Daher erhält Jd in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend negativ gegenüber Jd in den letzten Tagen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung, unterstützt durch die Häufung von Verkaufssignalen, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Insgesamt erhält Jd von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

