JD.com Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Jd weist eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Jd bei 34,53 USD liegt. Der Aktienkurs notiert derzeit bei 23,86 USD, was einem Abstand von -30,9 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (26,33 USD) ergibt sich eine negative Differenz von -9,38 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie demnach auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jd liegt bei 30,22, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 62 und deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Auch hier wird die Bewertung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Jd nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Jd aus technischer und sentimentaler Sicht als neutral bis schlecht eingestuft wird.

