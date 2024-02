JD.com Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jd in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat in den roten Bereich ausgeschlagen, was der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion einbringt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Jd wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jd-Aktie von 22,38 USD mit -33,9 Prozent Entfernung vom GD200 (33,86 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 25,24 USD auf. Dies bedeutet einen Abstand von -11,33 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jd derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Jd im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jd, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 13.02. liefert die Antwort:

