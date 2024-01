JD.com Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie der Jd weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hingegen hat eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent, was zu einer Differenz von -1,29 Prozent zur Jd-Aktie führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Jd-Aktie von Analysten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Auf Basis dieser Einstufungen erhält die Aktie eine langfristige Einschätzung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Jd, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 196,68 Prozent bedeutet. Auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen intensiver diskutiert und erfuhr eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Daher erhält die Jd-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jd liegt bei 93,49, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

