JD.com Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die fundamentale Analyse von Jd zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 11,29 aufweist, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 37,37). Dies bedeutet, dass Jd unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der Einschätzung der Stimmung der Anleger in Bezug auf Jd spielen auch weiche Faktoren eine Rolle. Die Betrachtung von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten beiden Tagen überwogen negativen Themen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral" Bewertung. Auch die Analyse der Handelssignale ergab eine "Schlecht" Bewertung, was die neutrale Stimmung bestätigt.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass aus den letzten zwölf Monaten 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für Jd liegt bei 75 USD, was einem Potenzial von 181,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Jd im letzten Jahr eine Rendite von -50,82 Prozent erzielt, was 61,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von -3,73 Prozent um 47,09 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich JD.com jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD.com-Analyse.

