JD.com Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Analysteneinschätzung für die Jd-Aktie war in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv, mit 4 Mal der Einschätzung "Gut" und keiner negativen Bewertung. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Im Vergleich zum letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 27,41 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 173,62 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 75 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer Bewertungsstufe "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Jd-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb sie von uns als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Jd-Aktie bei 33,93 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 27,41 USD beträgt -19,22 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,87 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung auf dieser Stufe als "Neutral".

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "günstig" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,27 unter dem Durchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 63 Prozent. Auf der Basis dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Gut".

