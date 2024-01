JD.com Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die aktuelle Dividendenpolitik von Jd führt zu einer negativen Bewertung durch unsere Analysten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Jd derzeit bei -0,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Jd auf Basis trendfolgender Indikatoren eine schlechte Bewertung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien ist ebenfalls negativ für Jd. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer schlechten Einschätzung für das Unternehmen führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter geworden ist. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

Insgesamt erhält die Jd-Aktie auf Basis der Dividendenpolitik, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des allgemeinen Buzz ein schlechtes Rating.

