JD.com Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs des Unternehmens Jd hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" im letzten Jahr um -60,57 Prozent verringert. Damit liegt Jd mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,85 Prozent aufwies, schneidet Jd mit einer Rendite von -61,42 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jd in den sozialen Medien. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion zugesprochen. Allerdings wurde über Jd mehr diskutiert als normal und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Analysten haben die Aktie von Jd in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was auf eine langfristig positive Einschätzung hindeutet. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Jd liegt bei 71,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 234,27 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Jd veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Studien zeigen, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung sowie eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysten-Einschätzungen für die Aktie von Jd.

