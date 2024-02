JD.com Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jd gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale. Genauer gesagt gab es 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Jd liegt bei 37,39 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 54,31 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Jd in diesem Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Jd mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,25 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (35,71) um 71 Prozent niedriger bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Jd mit einer Rendite von -60,57 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 51 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die eine mittlere Rendite von -7,92 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Jd mit 52,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

