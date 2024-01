JD.com Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Sentiment und Buzz: Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Jd interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Jd liegt bei 61,54 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 beträgt 52,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jd daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Jd beträgt 2,09 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Jd.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Jd liegt mit -19,08 Prozent Entfernung vom GD200 im "Schlecht"-Bereich. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 26,94 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jd-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich JD.com jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD.com-Analyse.

JD.com: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...