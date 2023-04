JD.com Aktie: Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt?

com aktuell von den meisten Analysten eine positive Bewertung. Die Aktie wird laut Analyseberichten als “Gut” bewertet, mit 8 positiven und 4 neutralen Bewertungen in den letzten drei Monaten. Im vergangenen Monat gab es weitere 7 positive Bewertungen und nur 3 neutrale Einstufungen. Auf dieser Basis kann die JD.com-Aktie auf kurzfristige Sicht insgesamt als “Gut” betrachtet werden.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 71,55 USD, was einem Upside-Potential von beeindruckenden 77,54 Prozent entspricht – basierend auf dem jüngsten Schlusskurs von 38,50 USD und der Empfehlung für das Wertpapier bei $71,55 USD. Alles in allem scheint JD.com auf dem aktuellen Marktumfeld in einer guten Position zu sein und könnte für Anleger attraktive Renditeaussichten bieten.

Wie schneidet die Fundamentalanalyse bei JD.com...