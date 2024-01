JD.com Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie von Jd wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 10,25, was 73 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,51 im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Jd eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Jd derzeit um -18,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 21,66 USD. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -37,85 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Jd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um -8,05 Prozent, was eine Underperformance von -52,51 Prozent für Jd bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,98 Prozent im letzten Jahr, und Jd lag 57,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

