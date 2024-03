JD.com Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Jd zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Analysten dreimal eine positive Einschätzung abgegeben haben, während kein negatives Rating vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Jd. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 161,84 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 71,67 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jd zeigt, dass zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt zeigt jedoch auch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Jd in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Jd unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jd aktuell bei 10,25 und damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

