JD.com Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Jd-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 32,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,68 USD liegt, was einer Abweichung von -19,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 26,94 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 26,68 USD (-0,97 Prozent) liegt. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Jd-Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass alle 4 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jd vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 75 USD, was einer potenziellen Steigerung um 181,11 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 26,68 USD entspricht. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Zusammengefasst erhält Jd von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jd bei 11,29 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Beim Stimmungsbild handelt es sich um die Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, die in den sozialen Medien von Marktteilnehmern geteilt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammengefasst erhält Jd für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

