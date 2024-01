JD.com Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Jd wird der 7-Tage-RSI derzeit mit 35,37 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,93, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Jd war in den sozialen Medien überwiegend negativ, was zu einer „Schlecht“-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls vornehmlich Verkaufssignale generiert, was zu einer weiteren „Schlecht“-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Jd in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 46,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum „Zyklischen Konsumgüter“-Sektor lag die Performance um 50,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren „Schlecht“-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität zu Jd zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Tendenz gezeigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes und zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt.

