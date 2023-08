JD.com Aktie: So kann man sich irren!

Jd, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 22:00 Uhr) mit 34.76 USD sehr stark im Minus (-4.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jd auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jd-Aktie hat einen Wert von 79,75. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,33). Der RSI25 liegt bei 60,33, was bedeutet, dass Jd hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Jd.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jd-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jd vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (34,76 USD) ausgehend um 115,77 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Jd von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die Jd ist mit einem Kurs von 34,76 USD inzwischen -6,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,51 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 21.08. liefert die Antwort:

Wie wird sich JD.com jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD.com-Analyse.

JD.com: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...