JD.com Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine klare Tendenz in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 29,55 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,5 USD, was einem Unterschied von -10,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt lag bei 24,01 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+10,37 Prozent) liegt und daher zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jd-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Jd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Jd-Aktie eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen.