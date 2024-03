JD.com Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Jd ist insgesamt positiv. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutlich, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 7 schlechte Signale und 0 gute Signale festgestellt wurden. Dadurch ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung, insgesamt jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Jd-Aktie bei 32,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 24,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -24,24 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 23,95 USD, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Jd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,57 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Jd-Aktie damit 54,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -0,04 Prozent, und Jd liegt aktuell 60,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jd wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 36,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,49, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält das Jd-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

