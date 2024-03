JD.com Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Jd-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 67,93, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 42, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Jd-Aktie von 26,5 HKD eine Entfernung von -10,32 Prozent vom GD200 (29,55 HKD) auf, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 24,01 HKD und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Insgesamt wird der Kurs der Jd-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.