JD.com Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,57 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -51,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -9,24 Prozent führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,42 Prozent, und Jd erreichte eine Unterperformance von 56,15 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Jd liegt derzeit bei 34,53 USD, während der Aktienkurs bei 23,86 USD liegt, was einem Abstand von -30,9 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 26,33 USD weist die Jd-Aktie eine Differenz von -9,38 Prozent auf. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Signal.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung gegenüber Jd hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergeben sich sieben Handelssignale, davon ein positives und sechs negatives, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Jd-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 4 Bewertungen "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 214,33 Prozent steigen. Insgesamt erhält Jd von den Analysten ein "Gut"-Rating.

