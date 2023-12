JD.com Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Aktienkurs von Jd zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von -39,77 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,32 Prozent, wobei Jd mit einer Rendite von 22,45 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Jd ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jd wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Jd auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jd derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,41 USD, womit der Kurs der Aktie (26,45 USD) um -23,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 27,15 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich JD.com jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD.com-Analyse.

JD.com: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...