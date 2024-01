JD.com Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Jd-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 33,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,47 USD weicht somit um -17,01 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 26,86 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+2,27 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating für die Jd-Aktie.

Die Analysten haben die Aktie der Jd in den vergangenen zwölf Monaten mit 4 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für das kommende Jahr liegt das Kursziel im Mittel bei 75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 173,03 Prozent bedeutet und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Jd-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Jd in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen die Diskussion über positive Themen verstärkt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

