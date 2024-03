JD.com Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Jd-Aktie wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 27,37 USD gehandelt, was einem Anstieg von 14,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -16,07 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jd-Aktie aktuell 10,25 und liegt damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine Bewertung von "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jd-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 26, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 38,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein Rating von "Gut" für die Jd-Aktie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine Bewertung von "Gut", 0-mal eine Bewertung von "Neutral" und 0-mal eine Bewertung von "Schlecht" für die Jd-Aktie abgegeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 27,37 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 161,84 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 71,67 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine institutionelle Bewertung von "Gut" für die Jd-Aktie.

