JD.com Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Jd ist insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen standen jedoch hauptsächlich positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte. Die Analyse ergab 5 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung auf dieser Ebene führt.

Die Dividendenrendite für Jd beträgt 2,09 Prozent, was 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Jd sind alle 4 Einstufungen als gut eingestuft worden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 75 USD, was eine mögliche Steigerung um 181,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,68 USD) aus bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine gute Empfehlung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird die Jd-Aktie mit einem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 32,97 USD verglichen, was eine Abweichung von -19,08 Prozent ergibt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (26,94 USD) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (-0,97 Prozent) ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen von den Analysten eine gute Bewertung, während die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird. In der technischen Analyse gibt es sowohl schlechte als auch neutrale Bewertungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

