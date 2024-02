JD.com Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Jd wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich für Jd in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jd eingestellt waren. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Jd beträgt derzeit 2,51%, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42%. Mit einer Differenz von lediglich 0,91 Prozentpunkten ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jd liegt bei 86,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,19, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht" für Jd.

