JD.com Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten zwölf Monaten wurden für die Aktie von Jd 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analystenseite. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 70,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 160,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aus Analystensicht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Jd im letzten Jahr eine Rendite von -60,57 Prozent erzielt, was 56,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt im Durchschnitt 2,84 Prozent, wobei Jd aktuell um 63,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Jd in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jd eine Rendite von 2,51 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investment.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Jd basierend auf den Analystenmeinungen, der Rendite im Vergleich zur Branche und der Stimmung der Anleger.