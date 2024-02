JD.com Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

In den letzten Wochen konnte bei Jd eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Jd daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Jd-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jd-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Jd zeigt eine Ausprägung von 44,36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,13, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jd 10. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die im Durchschnitt ein KGV von 37 haben, ist Jd daher aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

