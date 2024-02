JD.com Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Jd in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Daher erhält Jd insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Insgesamt zeigen 9 von 9 Signalen eine negative Empfehlung, basierend auf der Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Rating für die Jd-Aktie. Der RSI7 liegt bei 55,4 und der RSI25 bei 55,3, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht". Der GD200 liegt bei 33,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 23,56 USD liegt, was einer Abweichung von -29,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 24,9 USD, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die Analysen eine überwiegend negative Stimmung und Bewertung der Jd-Aktie in den sozialen Medien und basierend auf der technischen Analyse.

