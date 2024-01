JD.com Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Jd-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent für die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Jd als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,25, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Jd-Aktie eine Rendite von -60,57 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist eine mittlere Rendite von -7,11 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei die Jd-Aktie mit 53,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jd-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 32,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 24,7 USD um -24,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 26,91 USD weist eine Abweichung von -8,21 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" auf technischer Basis.

