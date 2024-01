JD.com Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Aktienkurs von Jd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -46,16 Prozent darstellt. Auch im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Rendite mit 10,48 Prozent deutlich über der von Jd, die 61,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jd liegt derzeit bei 32,76 USD, während der Aktienkurs selbst mit 25,28 USD einen Abstand von -22,83 Prozent aufgebaut hat. Auch gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein Abstand von -6,16 Prozent verzeichnet, wodurch die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jd liegt bei 93,49, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird als "Neutral" eingestuft. In Summe erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten haben Jd in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 196,68 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Jd.

