JD.com Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich des Unternehmens Jd hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird Jd eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke zugesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jd im Vergleich zur durchschnittlichen Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine Rendite von 2,09 % aus, was 1,35 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Jd ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,27 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

