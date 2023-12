JD.com Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 35 für die Jd-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,93 ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse ein "Neutral"-Rating für Jd.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Jd-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,29 auf, was 69 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Jd eine Rendite von 2,09 % aus, was 1,29 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,39 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Jd eine Performance von -50,82 Prozent, was im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Underperformance von -46,28 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 51,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

