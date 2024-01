JD.com Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Aktienkurs von Jd verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,82 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um -4,37 Prozent, was einer Underperformance von -46,45 Prozent für Jd entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0,07 Prozent, wobei Jd 50,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Jd wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt negatives langfristiges Stimmungsbild hin. Trotz einer starken Aktivität und Diskussionsintensität führt die negative Änderung der Stimmung zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Jd mit einer aktuellen Dividenden-Aktienkurs-Ratio von 2,28 Prozent 1,28 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jd eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse und die Häufung von Verkaufssignalen führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Jd aufgrund seiner Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, der negativen Stimmungslage und der Dividendenpolitik "Schlecht"-Bewertungen von den Analysten und der Redaktion.

