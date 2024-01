JD.com Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für die Aktie von Jd zeigt keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Jd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,82 Prozent, was einer Underperformance von -47,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,79 Prozent im letzten Jahr, und Jd lag 61,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jd-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 75 USD, was einer potenziellen Steigerung um 181,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,68 USD) aus entspricht. Somit erhält die Aktie eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,09 Prozent, was 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Jd eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

