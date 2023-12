JD.com Aktie: Am Scheideweg

Die Jd-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,82 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 26,64 USD, was einem Rückgang von 21,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,81 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um 0,63 Prozent davon abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Jd-Aktie insgesamt positiv, mit 4 positiven und 0 neutralen oder negativen Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 181,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Jd liegt bei 2,09 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jd-Aktie zeigt einen Wert von 53,05, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 46,88 auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Jd-Aktie basierend auf der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.

