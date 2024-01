JD.com Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Aktie von Jd wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, zeigte jedoch nur eine geringe Aktivität. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Die Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Jd daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der weichen Faktoren.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Jd in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -51,32 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jd mit einem Wert von 10,25 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,42. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Jd-Aktie bei 34,53 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 23,86 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -30,9 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine negative Differenz von -9,38 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

