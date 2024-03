JD.com Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 69 für die Jd-Aktie in den letzten 7 Tagen, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,41, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Jd-Aktie führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive und keine negativen Einschätzungen für Jd abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 71,67 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Jd-Aktie ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10,25 und liegt somit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Jd auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Jd ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in Handelssignalen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Schlecht" für die Jd-Aktie.

