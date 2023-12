JD.com Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Aktie von JD.com wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem Kursziel, das um +80,87% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung von JD.com

Am 15.12.2023 verzeichnete JD.com einen Anstieg von +3,47% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen insgesamt ein Wachstum von +6,06% verzeichnen. Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch in Bezug auf [...] Hier weiterlesen