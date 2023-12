JD.com Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwölf Monaten wurde die Jd-Aktie von insgesamt 4 Analysten bewertet. Dabei erhielt sie 4 "Gut"-Bewertungen, keine "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Jd-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die auf den Analystenbewertungen basiert, liegt bei 75 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 197,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 25,18 USD. Daraus ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" für die Jd-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jd-Aktie bei 25,18 USD liegt, was eine -26,42 prozentige Abweichung vom GD200 (34,22 USD) bedeutet. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 27 USD, was zu einem Abstand von -6,74 Prozent vom Aktienkurs führt. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Eine weitere Kennzahl, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Jd-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, also die öffentliche Meinung und Diskussionsintensität im Netz, erhält Jd eine "Gut"-Einschätzung aufgrund erhöhter Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Jd-Aktie.

