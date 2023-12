JD Sports Fashion Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Jd Sports Fashion wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,63 Punkten und zeigt an, dass Jd Sports Fashion weder überkauft noch überverkauft ist - daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Jd Sports Fashion bei 172,5 GBP, was einer Entfernung von +15,79 Prozent vom GD200 (148,98 GBP) entspricht - ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 144,9 GBP auf, was einer Entfernung von +19,05 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Anleger-Stimmung bei Jd Sports Fashion in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Jd Sports Fashion wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Jd Sports Fashion daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.